С октября детские пособия и пенсии будут приходить россиянам на карту "Мир"

Порядок предоставления соцвыплат изменится с 1 октября 2020 года. Фото: Владимир Мартьянов.

Пенсии и детские пособия будут приходить россиянам только на Национальную платёжную карту "Мир". Порядок предоставления соцвыплат изменится с 1 октября 2020 года.

Тем жителям РФ, которые уже получают пособия на детей, необходимо обратиться в МФЦ, чтобы сменить реквизиты для данной выплаты. Аналогичное требование касается и пенсионеров, но им нужно будет подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России (ПФР), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальную систему платёжных карт.

Отдельные банки помогают своим клиентам подготовить заявление на смену реквизитов для получения пенсии и отправляют его самостоятельно. Уточняется, что на карту "Мир" будут поступать не только пенсии, но и большинство других выплат ПФР.

Получателем детских пособий на Национальную платёжную карту будут приходить единовременные выплаты по беременности и родам, за постановку на учёт в ранние сроки беременности, при рождении ребёнка; ежемесячные пособия по уходу за ребёнком, на детей в возрасте от трёх до семи лет, а также на третьего ребёнка и последующих детей.

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