Судьба второй очереди Екатеринбургского зоопарка находится под вопросом

В Екатеринбурге не смогли найти площадку для строительства второй очереди зоопарка. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге не смогли найти площадку для строительства второй очереди зоопарка. Территория, на которой ранее планировалось возвести объект, будет использоваться для других целей.

Изначально предполагалось, что к 2023 году вторая очередь зоопарка появится в границах Сибирского тракта — ЕКАД — Кольцовского тракта — улицы Чистая. Однако позже в связи с принятием решения о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 планы по использованию этой территории изменились, рассказали «Областной газете» в пресс-службе мэрии уральской столицы.

После этого специалисты департамента архитектуры, градостроительство и регулирования земельных отношений администрации города проанализировали другие территории в Екатеринбурге, которые могли бы использоваться под зоопарк, но установили, что подходящих для этого земельных участков в городе нет.

Напомним, о работах по поиску площадки для второй очереди зоопарка в начале сентября рассказывала директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина. Тогда она заявляла о том, что по итогам этой работы будет предложено три варианта.