Маяк для парка Маяковского

Фото: Алексей Кунилов

С февраля прошлого года в Екатеринбурге обсуждают будущее Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Из нескольких вариантов был выбран смелый проект русско-голландского архитектурного бюро Svesmi – реализовать его планируют в течение пяти лет. Первые изменения гости ЦПКиО уже успели заметить. Каким станет главный парк уральской столицы и чем удивит в ближайшие месяцы, рассказала директор парка Екатерина Кейльман.

Новое колесо, батут и огород

– Одним из первых решений, которые вы озвучили, заступив на должность директора парка в декабре прошлого года, стал демонтаж старых аттракционов. Что было списано и отправилось в утиль с тех пор? Какие новые аттракционы появились?

- Первыое, с чего мы начали, было решение вопроса безопасности аттракционов. Провели обучение для сотрудников, проверили все устройства. Шесть из них не прошли техническое освидетельствование и были списаны. Также готовятся к демонтажу экстремальные аттракционы на Аллее Маяковского: согласно новому плану и концепции зонирования, они будут располагаться вдали от жилых домов – на месте фан-зоны.

На смену старым приходят современные аттракционы. В этом сезоне открылась полностью обновлённая городская ферма «Морковкино». Сейчас готовим к открытию обновлённую «Комнату страха» с интересной программой, также идёт строительство популярного аттракциона «Дом вверх дном». К зиме появится «Усадьба Деда Мороза».

Закончился приём конкурсных заявок на установку нового колеса обозрения, на днях станут известны подробности. Нам нужен современный аттракцион высотой не менее 35 метров, с теплыми кабинками – это же Урал. Локация колеса, вероятно, останется прежней, поскольку это самая высокая точка центральной части парка.

В следующем году запустим самый большой в городе батут площадью более 300 квадратных метров. Эскиз батута разработали сами, отшивала его местная компания, которая производит надувные аттракционы. Все «фабричные» батуты однообразны, к тому же в них часто используются известные мультперсонажи или детские герои, а мы не хотим нарушать ничьих авторских прав. Поэтому и пошли другим путём. В батуте используется всего два основных цвета – красный и зелёный, там есть «лес», «горы» и «вулкан». Три входные группы на аттракцион напоминают центральную арку на входе в наш парк.

Фото: алексей Кунилов

– Этим летом в парке открылся новый фудкорт «Вкусная улица». Какие реформы произошли в парковом общепите?

- На Вкусной улице было открыто 10 заведений – «Агонь-парк», Burowski-grill, «Есть хинкали», Custo, «Замес», «Bubble-вафли» и другие. В целом количество точек общепита в парке снизилось на четверть, но грамотный подбор заведений позволил не только не потерять в выручке, но и увеличить её, привлечь новую аудиторию. В планах – всесезонный ресторан в центральной части парка и новые фудкорты, например, в зоне аттракционов.

– С вашим приходом на должность руководителя парка изменились механизмы отбора арендаторов (на конкурсной основе) и работы с ними, в зависимости от окупаемости. Что это даёт? Конкурс на места – высокий?

- На одну локацию иногда приходилось до 10 заявок, а финальное предложение превышало начальную минимальную стоимость лота в два-три раза. Минимальную цену контракта брали прошлогоднюю. Также мы заменили фиксированную ставку аренды на процент от выручки – это запустило рыночный механизм: все стороны заинтересованы в качественном сервисе и достойном обслуживании посетителей, что в свою очередь приводит к росту прибыли.

– В одном из интервью вы говорили, что администрация парка планирует привлекать новых партнёров, среди которых «Яндекс», гипермаркет «Лента», Ирбитский молочный завод, ТЦ «Мега». Какие проекты собираетесь с ними реализовывать?

- С торговым центром «Мега» мы уже реализуем проект – это лаундж-зона недалеко от центрального входа. Готова длинная кольцевая скамейка, построенная на месте рельсов от старого паровозика, который не прошел сертификацию (на него не было документации). Будут розетки для возможности зарядить телефон или подключить лэптоп к питанию, появится зона гамаков.

Ещё один партнёр – «Донна Оливия» – открыл в парке летнее кафе-теплицу. С Ирбитом сделаем фирменное мороженое. С «Лентой» мы проводили фестиваль тюльпанов и продолжим эту традицию. Кстати, 2 октября планируется высадка 50 тысяч тюльпанов, чтобы уже весной они расцвели на клумбах. Мы придумали для них новые локации – будет красиво.

«Яндекс» разрабатывает активности для детской площадки – возможно, удастся запустить их уже в этом сезоне. А совместно с «Леруа Мерлен» мы подготовили проект всесезонного «Общественного огорода», также планируем открыть его в этом сезоне. В парке есть теплица, которая последнее время мало используется. Каждый желающий сможет бесплатно взять там в аренду грядку и выращивать цветы, ягоды, зелень под присмотром куратора.

Интересно Этим летом у парка Маяковского появился фирменный стиль. Его созданием занимался художник парка Антон Якубов. Новый стиль перекликается с работами Владимира Маяковского, в честь которого назван парк, и создаёт отсылки к истории парка. Для этого используется плакатный шрифт, основные цвета – красный, серый и чёрный. В основе композиций логотипа – входная арка на центральном входе. Логотип используется на фирменной продукции парка (пока – на футболках). Кроме того, к единому стилю привели все объекты мобильной торговли – лотки с мороженым, сладкой ватой и кукурузой, а также тир в парке и стритфуд-кафе.

Фото: Алексей Кунилов

О концепции: Согласно концепции, парк должен стать центром притяжения для жителей всех возрастов – с ярким брендом, качественной навигацией, удобными маршрутами, максимальным разнообразием ландшафтов и многочисленными образовательными и культурными программами. Парк будет разделён на функциональные зоны, такие как: площадь культуры (главное место для массовых мероприятий), центральная аллея, партерный парк с цветниками, детской и спортивной зонами, площадь памяти (у памятника мотоциклистам), лесная зона и парк аттракционов. Кроме того, на территории появятся новые пешеходные и велосипедные маршруты, станет больше аллей и газонов для отдыха. Нынешний год стал подготовительным этапом масштабного благоустройства. В сентябре эксперты Svesmi подготовили финальную версию мастер-плана парка, которая станет основой для дальнейшей работы. Полная реконструкция должна быть осуществлена в течение пяти лет без прекращения работы парка.

Театр, музыка, спорт

– Предполагается, что парк будет работать всесезонно. Как это можно сделать в условиях уральского климата?

- В парке два активных сезона – лето и зима. Основная проблема – в межсезонье, когда для летних активностей слишком холодно, а для зимних – еще рано. В обновлённом парке у посетителей будет больше возможностей провести время в холодную или ненастную погоду, чем есть сейчас. Всесезонный ресторан, оранжерея, галереи, библиотека, образовательный кластер – все эти локации будут работать в течение всего года, выполняя роль «магнитов» для посетителей.

О планах на зиму: каток в этом году планируем сделать на фан-зоне – его площадь составит больше 12 тысяч квадратных метров. Прямо на катке будет фуд-корт. Центральные аллеи парка впервые будут свободны для прогулок и украшены стильной новогодней иллюминацией. Это не единственные нововведения в зимней программе – готовим парк горок, новогоднюю ярмарку и ёлочный базар.

– Во время летнего визита мэра города Александра Высокинского в парк обсуждалась реконструкция летнего Театра эстрады. Есть понимание по срокам и финансированию?

- Концепция реконструкции есть, но пока без конкретных цифр и сроков. Безусловно, это даст толчок развитию всей программы мероприятий парка. Пока используем другие площадки. Летом, например, на «спонтанной» Театральной площади давал спектакли «Коляда-театр», музыка играла на главной сцене и сцене проекта SOUNDПАРК, а небольшие детские коллективы устраивали представления в кафе-теплице.

Цифры 150 мероприятий прошло в парке за летний сезон – начиная с авторских экскурсий и заканчивая концертами Свердловской государственной филармонии и гастрономическим фестивалем LOVE PLOV, который посетило около 40 тысяч человек.

5–15 тысяч посетителей принимал парк в августе ежедневно.

– Вы как-то говорили, что хотели бы сделать музыкальный фестиваль «Маяк» (проходил в официальной фан-зоне ЧМ в 2018 году – прим. ред.) ежегодным. Идея остаётся в силе?

- Планируем сделать несколько якорных ежегодных мероприятий, хорошо, если среди них будет и «Маяк». Хотим сделать программу на 1 сентября, чтобы все дети и их родители знали – в этот день в парке Маяковского будет настоящий праздник для школьников, особенно для первоклассников. Будут гастрономический фестиваль, новогодние каникулы, Масленица и другие узнаваемые события городского и федерального масштаба.

– И жители, и депутаты во время недавнего объезда задавали вопросы по спортивным площадкам – кто-то просит беговые дорожки, кто-то мини-стадион, кто-то скейт-парк. Какие спортивные объекты будут в парке?

- Для спортивных объектов в проекте реконструкции предполагается отдельная зона: будут теннисные корты, столы для настольного тенниса, малые футбольные поля, площадки для пляжного волейбола, баскетбола, бадминтона и сквоша. В следующем сезоне благодаря одному из наших партнёров открываем скейт-парк. Кроме того, в парке в рамках реновации будут оборудованы специальные тропы, в том числе и для спортивных тренировок – беговых, велосипедных, лыжных.

– К слову, о тропах: в отдалённых уголках парка в вечернее время гулять пока не очень уютно – не хватает освещения. За какой срок реально облагородить и осветить его?

- Территория парка – почти 100 гектаров, из них две трети – лесной массив. Это огромная площадь, охватить её всю освещёнными тропами достаточно проблематично. На данный момент в парке работает порядка 450 светильников. В новом проекте качественное освещение предусмотрено – темно не будет.

Корреспонденты «Облгазеты» прогулялись по парку с Екатериной Кейльман на следующий день после закрытия летнего сезона. После реновации парк должен стать всесезонным. Фото: Алексей Кунилов

Справка "ОГ" Екатерина Кейльман родилась 27 сентября 1987 года в Екатеринбурге. В 2009 году окончила Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Работала в Tele Club Group, где занимала различные должности от промо-менеджера до исполнительного директора холдинга. Кроме того, Екатерина Кейльман являлась продюсером и создателем фестиваля «Гастроном». С 9 декабря 2019 года - директор Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского.

Опубликовано в №184 от 02.10.2020 под заголовком "ЦПКиО перестроят за пять лет".