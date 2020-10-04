В Екатеринбурге вновь прошёл рейд по соблюдению масочного режима в транспорте

В регионе продолжает действовать особый режим защиты граждан от новой коронавирусной инфекции. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге 4 октября прошёл очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. По поручению главы города проверку провели квартальные инспекторы совместно с сотрудниками ГИБДД.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, один из контрольных постов был организован у станции метро «Площадь 1905 года». Инспекторы проверяли подвижной состав муниципальных и коммерческих автобусных предприятий.

Помимо проверки наличия средств защиты, инспекторы проводили профилактические беседы с водителями, кондукторами и пассажирами. К тем, кто по каким-либо причинам отказываются надевать маски, могут быть применены меры административного воздействия. В свою очередь, перевозчики, допускающие нахождение в салонах транспортных средств пассажиров без масок, рискуют приостановить деятельность.

В мэрии Екатеринбурга напомнили, что в регионе продолжает действовать особый режим защиты граждан от новой коронавирусной инфекции. Граждане обязаны носить маски в транспорте и магазинах.

Добавим, что за минувшие в Свердловской области выявлено 172 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.