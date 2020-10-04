За сутки коронавирус подтвердился у 172 свердловчан

Общее число заболевших COVID-19 приблизилось к 30 тысячам. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 172 свердловчан. Общее число заболевших COVID-19 в регионе приблизилось к 30 тысячам.

По данным регионального штаба по борьбе с инфекцией, больше всего новых случаев заражения за сутки выявлено в Екатеринбурге - 102.

Заболевшие также обнаружены среди жителей Алапаевска, Арамильского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Заречного, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ивдель, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижней Туры, Полевского и Серова.

Общее число заболевших свердловчан с начала пандемии достигло 29 812.

122 пациента находятся в тяжёлом состоянии. 106 из них лежат в реанимационно-анестезиологических отделениях. 57 больных подключены к аппаратам ИВЛ. 489 носителей инфекции госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Остальные заболевшие чувствую себя удовлетворительно.

За сутки из больниц региона выписались 101 свердловчанин. Всего с начала пандемии уральские врачи вылечили 22 164 человека.

Скончался ещё один пациент с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе - 612.

Накануне сообщалось о 165 случаях заражения. Днём ранее стало известно о 164 заболевших.

.