В Екатеринбурге оштрафовали ювелирный магазин за несоблюдение ограничений по COVID-19

В уральской столице оштрафовали очередную торговую точку. В магазине ООО "Бриллиант" не соблюдались меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.
По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, у сотрудников магазина не имелось личных средств защиты. Также в магазине отсутствовала специальная разметка. Об этом стало известно в ходе проверки, организованной по обращению граждан.
За выявленные нарушение ООО было привлечено к административной ответственности. Назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Ранее екатеринбургские санврачи провели проверку в "Кировском". По итогам рейда были выявлены следующие нарушения: в магазине не обеспечена организация дезинфекционного режима, а график уборки помещений заполнен преждевременно. Магазин оштрафован на 100 тысяч рублей.
Также издание информировало, что в деревне Поварня магазин "Монетка" (ул. Патрушева, 111) заплатит штраф в 200 тысяч рублей. У работников торговой точки выявили COVID-19.
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