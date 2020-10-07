В Екатеринбурге оштрафовали ювелирный магазин за несоблюдение ограничений по COVID-19

В Екатеринбурге оштрафовали ювелирный магазин за несоблюдение ограничений по COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

В уральской столице оштрафовали очередную торговую точку. В магазине ООО "Бриллиант" не соблюдались меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, у сотрудников магазина не имелось личных средств защиты. Также в магазине отсутствовала специальная разметка. Об этом стало известно в ходе проверки, организованной по обращению граждан.

За выявленные нарушение ООО было привлечено к административной ответственности. Назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее екатеринбургские санврачи провели проверку в "Кировском". По итогам рейда были выявлены следующие нарушения: в магазине не обеспечена организация дезинфекционного режима, а график уборки помещений заполнен преждевременно. Магазин оштрафован на 100 тысяч рублей.

Также издание информировало, что в деревне Поварня магазин "Монетка" (ул. Патрушева, 111) заплатит штраф в 200 тысяч рублей. У работников торговой точки выявили COVID-19.