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9 октября 2020, 09:01

Публикуем список свердловских городов, где 10 и 11 октября пройдут ярмарки

ярмарка

Публикуем список свердловских городов, где 10 и 11 октября пройдут ярмарки. Фото: Владимир Мартьянов.

В ближайшие выходные, 10 и 11 октября, жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и закупиться фермерскими продуктами и непродовольственными товарами. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в центре Екатеринбурга 10-11 октября (с 9:00 до 17:00) пройдёт очередная ярмарка выходного дня. Горожанам предложат приобрести овощи, фрукты, соленья, мясо, рыбу, сладости и чай, а также тёплую одежду – варежки, носки, жилеты, кофты и пончо.

Стоит отметить, что парковка на площади 1905 года не будет доступна в период с 23:00 9 октября до 19:00 11 октября. Оставить машину можно на улицах Урицкого и Володарского.

Торговые палатки появятся и в других свердловских городах. Ознакомившись с планом проведения ярмарок, размещённом на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка, "ОГ" составила список актуальных площадок:

  • Берёзовский (торговая площадь) – специализированная сельскохозяйственная ярмарка "Осенняя" (10 октября с 9:00 до 17:00);
  • Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (9-11 октября);
  • Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка (10 октября 9:00 – 17:00);
  • Красноуфимск (площадь у городской администрации) – сельскохозяйственная ярмарка "Народная" (11 октября);
  • Кушва (ул. Союзов и ул. Станционная) – универсальная ярмарка (9-11 октября);
  • п.г.т. Верхняя Синячиха (ул. Октябрьская, 5) – сельскохозяйственная ярмарка "Сад и дача" (10 октября);
  • с. Байкалово Байкаловского СП (центральная площадь) – сельскохозяйственная ярмарка "Покровская" (10 октября);
  • Богданович (ул. Степана Разина, 43, Площадь у СК "Колорит") – универсальная ярмарка (10 октября 10:00 – 15:00);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41, площадка у магазина "Мегастрой") – универсальная ярмарка (10 октября);
  • Ревда (ул. Мира от Максима Горького до Чайковского) – сельскохозяйственная ярмарка "Урожай 2020" (10 и 11 октября).
Фото: Владимир Мартьянов

Областная газета Свердловской области

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