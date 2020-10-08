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8 октября 2020, 10:30

В Екатеринбурге из-за ярмарки закроют парковку на площади 1905 года

ярмарка

В Екатеринбурге из-за ярмарки закроют парковку на площади 1905 года. Фото: Павел Ворожцов.

10 и 11 октября на площади 1905 года в Екатеринбурге развернётся традиционная ярмарка выходного дня. В связи с этим парковку, расположенную напротив горадминистрации, закроют с вечера пятницы до вечера воскресенья.

На прилавках традиционно будут представлены молочные продукты, мясные деликатесы, рыба, овощи и фрукты, грибы и ягоды, а также сладости и мёд. Каждый гость сможет отведать свежий пекарский хлеб, блинчики и пироги, приготовленные по рецептам русских и татарских пекарей.

Кроме того, посетителям предлагается утеплиться к зиме, прикупив тёплые и красивые жилетки и туники, кофточки и пончо, варежки и носки. Там же можно приобрести изделия ручной работы.

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Автопарковку на площади 1905 года закроют в период с 23:00 9 октября до 19:00 11 октября. Оставить машину можно на улицах Урицкого и Володарского.

Гражданам напоминают о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

"Областная газета" уже сообщала, что ярмарки выходного дня с октября по ноябрь будут проводиться в еженедельном режиме. Последняя ориентировочно состоится 14-15 ноября, далее на площади начнётся подготовка к строительству ледового городка.

Добавим, ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский высказал свою позицию относительно обустройства площади 1905 года. Он выступил против создания в центре города парка или сквера, а также заявил о необходимости переноса действующей парковки. Подробнее об этом читайте здесь.

Областная газета Свердловской области

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