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Общество
12 октября 2020, 10:54

Депутаты рассмотрят вопрос о назначении Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области

Игорь Мороков

Игоря Морокова, который в настоящее время знаимает должность Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области, собираются назначить на новый срок полномочий. Фото: Алексей Кунилов.

Завтра, 13 октября, состоится 48-е заседание Законодательного собрания Свердловской области. Одним из вопросов, который депутаты планируют рассмотреть, станет назначение Уполномоченного по правам ребёнка в регионе.

Как следует из проекта повестки, опубликованного на сайте Заксобрания, основанием для рассмотрения данного вопроса станет представление губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В качестве докладчика выступит представитель главы региона, кто именно — не уточняется.

Фото: проект повестки

Добавим, в настоящее время Уполномоченным по правам ребёнка в Свердловской области является Игорь Мороков. Он занимает эту должность с ноября 2010 года.

Напомним, ранее свердловские парламентарии рассмотрели представление губернатора и решили рекомендовать Заксобранию назначить Игоря Морокова на новый срок полномочий, который на данном посту составляет пять лет. Игорь Мороков в третий раз проходит через процедуру назначения, но впервые, согласно недавним изменениям федерального законодательства, его представление рассматривается после получения согласования Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

О том, какие ещё вопросы вошли в повестку предстоящего заседания, ранее рассказывала "Областная газета".

Областная газета Свердловской области

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