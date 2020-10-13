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13 октября 2020, 21:30

На три города Свердловской области опустился смог

смог

На три города Свердловской области опустился смог. Фото: Нина Георгиева.

В городах Свердловской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Смог накрыл Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

На указанных территориях с 20:00 13 октября объявлены метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщает пресс-службы Уральского гидрометцентра. Ожидается, что предупреждение продлится до 20:00 14 октября.

Напомним, предыдущее предупреждение о НМУ первой степени опасности действовало на территории всего Среднего Урала. Смог окутывал регион с 28 сентября по 2 октября.

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Областная газета Свердловской области

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