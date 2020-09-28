Свердловскую область до пятницы окутал смог. Фото: Оксана Жилина.

Уральские синоптики сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Смог повис над Свердловской областью до пятницы.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, с 20:00 28 сентября на территории Среднего Урала ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение продлится до 20:00 2 октября.

По данным наших читателей, сегодня вечером в Екатеринбурге появился туман. Кроме того, чувствовался характерный запах гари.

Добавим, ранее "Областная газета" сообщала о прогнозе синоптиков на начало новой недели. Так, в регионе сохранится тёплая и сухая погода. В последний день сентября воздух прогреется до +19°С.

Напомним, уральские синоптики и дорожные службы продлили экстренное предупреждение о заморозках в Свердловской области и соседних регионах. В ближайшие две ночь столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.