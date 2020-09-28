Темы дня

Общество
28 сентября 2020, 23:09

Свердловскую область до пятницы окутал смог

смог

Свердловскую область до пятницы окутал смог. Фото: Оксана Жилина.

Уральские синоптики сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности. Смог повис над Свердловской областью до пятницы.

По данным пресс-службы Уральского гидрометцентра, с 20:00 28 сентября на территории Среднего Урала ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Предупреждение продлится до 20:00 2 октября.

По данным наших читателей, сегодня вечером в Екатеринбурге появился туман. Кроме того, чувствовался характерный запах гари.

Добавим, ранее "Областная газета" сообщала о прогнозе синоптиков на начало новой недели. Так, в регионе сохранится тёплая и сухая погода. В последний день сентября воздух прогреется до +19°С.

Напомним, уральские синоптики и дорожные службы продлили экстренное предупреждение о заморозках в Свердловской области и соседних регионах. В ближайшие две ночь столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.

Сюжет

Погода
Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.09.2020, 23:09 / Общество
Свердловскую область до пятницы окутал смог
28.09.2020, 20:46 / Спорт
"Автомобилист" уступил "Сибири", забросив четыре шайбы
28.09.2020, 20:41 / Политика
«Единая Россия» выдвинула кандидатов на довыборы в гордуму Екатеринбурга
28.09.2020, 20:05 / Общество
Едва не погибшего при исполнении уральского инспектора рыбоохраны наградили медалью
28.09.2020, 19:44 / Общество
На Урале в аварии с двумя ВАЗами один человек погиб, четверо пострадали