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16 октября 2020, 11:48

Свердловчанка выиграла в лотерею 50 миллионов рублей

деньги

Свердловчанка выиграла в лотерею многомиллионный суперприз. Фото: Алексей Кунилов.

Жительница Свердловской области стала обладательницей 50 742 143 рублей. Выигрышный лотерейный билет женщине подарил её дедушка.

Помимо многомиллионного суперприза, Анастасии Кульмахановой достался приз первого тура 266-го тиража «Золотой подковы» ‒ 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».

По словам счастливицы, в лотереях она участвует редко. А вот её дедушка на протяжении почти 20 лет следит за розыгрышами. Это его любимо хобби со времён «Спортлото».

Обычно после передачи он просит внучку свериться с результатами и обменивает выигрышные билеты на новые. В этот раз он позвал её в гости и подарил выигрышный билет. Обладательница суперприза решила поделить многомиллионную сумму между близкими родственниками.

Как рассказала свердловчанка, она работает дежурной на железнодорожной станции и увольняться не планирует. 

«До выигрыша было много идей и мечтаний, но не хватало денег. Буду ставить новые цели, загадывать новые желания и достигать их при помощи выигрыша», ‒ рассказала свердловчанка. Анастасия также отметила, что часть выигранных денег обязательно потратит на путешествия, когда это станет возможным.

Добавим, свердловчане нередко становятся обладателями внушительных денежных и материальных призов в гослотереях. Так, в конце июня сообщалось о жителе уральской столицы, который стал победителем в 15 482 тираже «Гослото «5 из 36». Ему достался суперприз в размере 4 млн 280 тыс. 320 рублей.

В начале июля свердловский фермер выиграл в лотерею автомобиль стоимостью 700 тыс. рублей. А в сентября ещё один житель Екатеринбурга стал обладателем почти 5 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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