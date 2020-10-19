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Общество
19 октября 2020, 16:51

В обращение вышли почтовые конверты к столетию УрФУ

конверты УрФУ

Конверты с юбилейным логотипом УрФУ и надписью «Год за годом, век за веком» вышли тиражом в 200 тыс. штук. Фото: пресс-служба МР Урал АО «Почта России».

К столетию Уральского федерального университета в обращение выпущены почтовые конверты с логотипом вуза. Они уже поступили во все почтамты Свердловской области.

Конверты с юбилейным логотипом УрФУ и надписью «Год за годом, век за веком» вышли тиражом в 200 тыс. штук. Также ко дню рождения вуза был изготовлен специальный штемпель. Сегодня состоялась церемония спецгашения конвертов. Поставить оттиск штемпеля можно в центральном отделении связи Екатеринбурга (пр. Ленина, 39), передаёт пресс-служба Макрорегион Урал АО «Почта России».

Праздничные конверты можно использовать для отправки по России писем или открыток весом до 20 граммов — дополнительных марок для этого не потребуется.

По словам первого проректора УрФУ Дмитрия Бугрова, первыми конверты получили обладатели именных стипендий, которые приняли участие в приёме у ректора Виктора Кокшарова.

«Сегодня они поделятся своими победами с родителями, отправив письма в разные города по всей стране. Уверен, новыми конвертами с радостью воспользуются и наши выпускники, чтобы поздравить друг друга с юбилеем alma mater», — отметил Дмитрий Бугров.

Напомним, сегодня УрФУ празднует свой вековой юбилей. Подробнее о том, как проходит празднование, ранее рассказывала «Областная газета».

Областная газета Свердловской области

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