УрФУ празднует столетие

Уральский федеральный университет празднует вековой юбилей. Фото: Галина Соловьёва.

Уральский федеральный университет празднует юбилей. Ровно сто лет назад, 19 октября 1920 года, Владимиром Лениным был подписан декрет «Об учреждении Уральского государственного университета».

Официальное открытие УГУ состоялось 8 января 1921 года. В 1925 году его переименовали в Уральский политехнический институт, потом он ещё не раз менял название. В 1931 году был возрождён Свердловский государственный университет, позже получивший имя А. М. Горького и переименованный в Уральский государственный университет. В 2009 году на базе УГТУ-УПИ был создан Уральский федеральный университет. Позже к нему присоединился Уральский государственный университет.

Несмотря на то, что днём основания университета считается 19 октября, празднование юбилея в вузе началось ещё в июле. За это время было проведено сразу несколько приуроченных к столетию мероприятий, в том числе Международный фестиваль студенческого спорта, 37-я Майская прогулка, Кубок Ассоциации студенческого баскетбола, открытие онлайн-музея университета, восхождение на Эльбрус, совершённое делегацией вуза.

Сегодня ректор УрФУ Виктор Кокшаров провёл приём именных стипендиатов. Кроме того, на торжественном заседании учёного совета сегодня состоится вручение памятных медалей «100 лет УрФУ», а в музейно-выставочном комплексе университета будут доступны юбилейные выставки. Этим празднование юбилея не закончится: 22 октября для студентов организуют «МегаМозгоБойню 100», а на следующий день — 23 октября — состоится интеллектуальное онлайн-шоу, ведущим которого станет Леонид Парфёнов, сообщает пресс-служба УрФУ.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что в Екатеринбурге в Центре документации общественных организаций Свердловской области открылась архивная эскпозиция, посвящённая столетию Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.

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