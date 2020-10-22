Дмитрий Полянин стал «Главным редактором года» проекта «Золотой фонд прессы-2020»

Дмитрий Полянин уже 2 раз становится победителем конкурса "Главный редактор года" Фото: А. Кулакова

В Москве завершился деловой форум качественной прессы. Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин завоевал одну из значимых наград и стал «Главным редактором года».

На десятом юбилейном форуме традиционно определяют лучшие печатные издания страны и подводят итоги журналистских конкурсов, организованных проектом «Золотой фонд прессы-2020». Дмитрий Полянин стал победителем среди главных редакторов региональных печатных СМИ. Это уже второй диплом руководителя издания в данном конкурсе за последние 3 года.

Также же главреду передали фирменный Знак отличия I степени «Золотой фонд прессы-2020». Его удостаиваются лучшие печатные издания страны за качественный контент и грамотное оформление дизайна газеты.

Ещё две награды на деловом форуме в Москве газета получила по итогам конкурса «Лучший дизайн СМИ». «ОГ» отметили в номинациях «Лучшая подача первой полосы» и «Лучшее использование инфографики».

Отметим, форум «Качественные СМИ и перспективы её развития» уже 10 лет проходят в Москве в весенний период. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на октябрь.