Президент России предложил считать пандемию COVID-19 точкой отсчёта для переосмысления ситуации в мире

Владимир Путин выступил в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", темой которой стала мировая пандемия коронавируса. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин выступил в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", темой которой стала мировая пандемия коронавируса. Глава государства предложил расценивать COVID-19 как точку отсчёта для переосмысления всех происходящих в мире процессов.

Владимир Путин заявил, что современное общество столкнулось с размыванием нравственных ориентиров и ощущения смысла существования. По его мнению подобный кризис не может разрешится только благодаря дипломатическим переговорам. Такая ситуация требует переосмысления целей и переоценки прироритетов.

"Пандемия коронавируса, переживаемая в этом году, может послужить своеобразной точкой отсчета для такой трансформации. А переоценка понадобится все равно, поверьте мне, рано или поздно. Мы все осознаем ее необходимость. Поэтому согласен с тем, кто говорит, что лучше, если этот процесс начнется уже сейчас", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция указала всему человечеству на необходимость действовать сообща, однако мир пока этому не научился. Несмотря на многочисленные договорённости и призывы к объединению, Президент России пока не видит практического результата в решении проблем на фоне глобальной пандемии.

Напомним, что 20 октября в XVII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" принял участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он рассказал о том, какие меры предпринимала Россия для борьбы с пандемией коронавируса и какой объём средств был выделен на эти цели.