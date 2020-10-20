На борьбу с коронавирусной инфекцией в России было направлено 142 миллиарда

По словам Михаила Мишустина, на сегодняшний день в России проведено уже более 51 млн тестирований на наличие COVID-19. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил 20 октября на XVII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Он рассказал о том, какие меры предпринимала Россия для борьбы с пандемией коронавируса и какой объём средств был выделен на эти цели.

"Сейчас борьбу с коронавирусом мы ведём системно – без рывков и шоков. У Правительства есть понимание того, что нужно делать в экономике, здравоохранении и других ключевых сферах. Есть возможности, чтобы действовать на опережение", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

По его словам, дефицита тест-систем и средств индивидуальной защиты в стране нет, и на сегодняшний день в России проведено уже более 51 млн тестирований на наличие COVID-19. Председатель Правительства подчеркнул, что врачи научились бороться с опасной инфекцией, а система здравоохранения обладает достаточным запасом прочности, чтобы противостоять распространению болезни.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, при борьбе с коронавирусом Россия не только использовала опыт других стран, но и пыталась найти собственный путь для защиты граждан. На перепрофилирование медучреждений, закупку необходимого оборудования и лекарств, развёртывание дополнительных инфекционных коек, а также на доплаты медработникам кабмин выделил 142 млрд рублей.

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