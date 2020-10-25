Владимир Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

В 2019 году свердловские таможенники обеспечили перемещение через границу более 29 млн тонн экспортно-импортных товаров, пополнив тем самым региональный бюджет на 76 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев.

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной таможенной службы с Днём таможенника РФ. В свою очередь уральских таможенников поздравил с праздником губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём таможенника Российской Федерации. За прошедшие годы Федеральная таможенная служба укрепила свой потенциал, выросла в современную, динамично развивающуюся структуру, твёрдо стоящую на защите национальных интересов", - говорится в поздравлении Президента, опубликованном на сайте Кремля.

По словам главы государства, пополнение федерального бюджета, улучшение делового климата, эффективность борьбы с контрабандой стратегических ресурсов, запрещённых веществ и культурных ценностей во много зависит от сотрудников ФТС. Как заявил Владимир Путин, перед российскими таможенниками сегодня стоят важные задачи, вроде создания благоприятных условий для экспорта продукции и налаживания торговых связей России. Кроме того, Президент указал на необходимость беречь "честь мундира", из поколения в поколение передавая традиции честного служения Отечеству.

Евгений Куйвашев в своём поздравлении напомнил, насколько важна для региона чёткая и слаженная работа таможенников.

"Таможенная служба выполняет важные задачи по защите экономических интересов государства, обеспечению безопасности страны, созданию благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности, укреплению национальной экономики", - заявил губернатор.

Глава Среднего Урала рассказал, что в 2019 году уральские таможенники обеспечили перемещение через границу более 29 млн тонн экспортно-импортных товаров, пополнив тем самым региональный бюджет на 76 млрд рублей. Также он отметил, что в предыдущем году удалось значительно сократить сроки таможенных процедур, добиться успеха в применении технологий удалённого выпуска и развитии электронных сервисов.

"Уважаемые таможенники и ветераны Уральского таможенного управления! Благодарю вас за высокий профессионализм, честную и бескомпромиссную службу, большой вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, обеспечение безопасности и защиту здоровья уральцев", - подытожил Евгений Куйвашев.

Полный текст поздравления губернатора Свердловской области читайте в номере "Областной газеты" за 24 октября. Также в субботнем номере опубликовано большое интервью с начальником Екатеринбургской таможни Евгением Гороховым, который рассказал о личных успехах на посту, особенностях городской таможни, а также об основных экспортных и импортных товарах Свердловской области.