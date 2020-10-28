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Общество
28 октября 2020, 16:37

На реализацию нацпроекта «Экология» на Среднем Урале направлено 920 миллионов рублей

Совещание прошло под руководством заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачёва.

Совещание прошло под руководством заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачёва. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Почти 920 млн рублей направлено в 2020 году на реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области. Об этом в ходе межрегионального совещания, посвящённого вопросам охраны окружающей среды заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Совещание прошло под руководством заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачёва.

«Президентом Российской Федерации утверждены долгосрочные стратегии научно-технического развития России, а также экологической безопасности. Данные документы дали новый импульс совершенствованию законодательной и правоприменительной практики», - сказал открывая совещание заместитель Генпрокурора.

По словам главы региона, Свердловская область приступила к реализации поручений Президента России, данных по итогам работы Государственного Совета по вопросам реализации в регионах национальных целей развития.

«В этом году на реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области запланировано 917,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. На данный момент освоено уже более 75% от плана», - приводит слова губернатора департамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев отметил, что среди основных направлений работы — сохранение и восстановление лесов, экологическая реабилитация водоёмов, обеспечение уральцев чистой питьевой водой, благоустройство природных парков и заказников, а также организация комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и ликвидация несанкционированных свалок.

Особое внимание свердловские власти уделяют снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. К этой работе подключены расположенные здесь предприятия.

Отмечается также, что в минувшем году на решение экологических проблем предприятиями региона было направлено более 920 млн рублей.

Напомним, на совещании Игорь Ткачёв обратил внимание, что по итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества.

Областная газета Свердловской области

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