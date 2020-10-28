На реализацию нацпроекта «Экология» на Среднем Урале направлено 920 миллионов рублей

Совещание прошло под руководством заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачёва. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Почти 920 млн рублей направлено в 2020 году на реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области. Об этом в ходе межрегионального совещания, посвящённого вопросам охраны окружающей среды заявил глава региона Евгений Куйвашев.

Совещание прошло под руководством заместителя генерального прокурора России Игоря Ткачёва.

«Президентом Российской Федерации утверждены долгосрочные стратегии научно-технического развития России, а также экологической безопасности. Данные документы дали новый импульс совершенствованию законодательной и правоприменительной практики», - сказал открывая совещание заместитель Генпрокурора.

По словам главы региона, Свердловская область приступила к реализации поручений Президента России, данных по итогам работы Государственного Совета по вопросам реализации в регионах национальных целей развития.

«В этом году на реализацию нацпроекта «Экология» в Свердловской области запланировано 917,8 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. На данный момент освоено уже более 75% от плана», - приводит слова губернатора департамент информполитики региона.

Евгений Куйвашев отметил, что среди основных направлений работы — сохранение и восстановление лесов, экологическая реабилитация водоёмов, обеспечение уральцев чистой питьевой водой, благоустройство природных парков и заказников, а также организация комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами и ликвидация несанкционированных свалок.

Особое внимание свердловские власти уделяют снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле. К этой работе подключены расположенные здесь предприятия.

Отмечается также, что в минувшем году на решение экологических проблем предприятиями региона было направлено более 920 млн рублей.

Напомним, на совещании Игорь Ткачёв обратил внимание, что по итогам мониторинга загрязнения окружающей среды ни в одном из 230 водных объектов Урала не выявлено воды надлежащего качества.