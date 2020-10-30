Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на ноябрь

Жителей уральской столицы вновь приглашают сдать неработающие лампочки и батарейки. Мобильные пункты приёма опасных отходов будут появляться у зданий районных администраций.
Соответствующую информацию сообщили в МУП "Спецавтобаза". В пресс-службе предприятия отметили, что физлица могут сдать отработавшие градусники, батарейки, лампочки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны.
График работы пункта приёма опасных отходов на ноябрь:
♦ Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):
- 9 ноября с 08:00 до 12:00;
- 18 ноября с 15:00 до 19:00.
♦ Кировский район (Первомайская, 75):
- 10 ноября с 15:00 до 19:00;
- 19 ноября с 08:00 до 12:00.
♦ Железнодорожный район (Мельковская, 7):
- 3 ноября с 15:00 до 19:00;
- 13 ноября с 08:00 до 12:00.
♦ Чкаловский район (8 Марта, 177):
- 12 ноября с 15:00 до 19:00;
- 24 ноября с 08:00 до 12:00.
♦ Ленинский район:
- 5 ноября (8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00;
- 16 ноября (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный) с 08:00 до 12:00.
♦ Октябрьский район (Луначарского, 217):
- 11 ноября с 15:00 до 19:00;
- 20 ноября с 08:00 до 12:00.
♦ Верх-Исетский район (Московская, 27):
- 6 ноября с 15:00 до 19:00;
- 23 ноября с 08:00 до 12:00.
Кроме того, опасные отходы принимаются в стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Энгельса, 16. Он работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00 (перерыв с 12:30 до 13:30). В субботу и воскресенье выходной.
Добавим, ранее сообщалось, что в текущем году на реализацию нацпроекта "Экология" в Свердловской области запланировано 917,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На данный момент освоено более 75% от плана. Среди основных направлений работы — сохранение и восстановление лесов, экологическая реабилитация водоёмов, обеспечение уральцев чистой питьевой водой, благоустройство природных парков, а также организация комплексной системы обращения с ТКО и ликвидация несанкционированных свалок.