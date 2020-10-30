Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на ноябрь. Фото: Нина Георгиева.

Жителей уральской столицы вновь приглашают сдать неработающие лампочки и батарейки. Мобильные пункты приёма опасных отходов будут появляться у зданий районных администраций.

Соответствующую информацию сообщили в МУП "Спецавтобаза". В пресс-службе предприятия отметили, что физлица могут сдать отработавшие градусники, батарейки, лампочки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны.

График работы пункта приёма опасных отходов на ноябрь:

♦ Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):

9 ноября с 08:00 до 12:00;

с 08:00 до 12:00; 18 ноября с 15:00 до 19:00.

♦ Кировский район (Первомайская, 75):

10 ноября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 19 ноября с 08:00 до 12:00.

♦ Железнодорожный район (Мельковская, 7):

3 ноября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 13 ноября с 08:00 до 12:00.

♦ Чкаловский район (8 Марта, 177):

12 ноября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 24 ноября с 08:00 до 12:00.

♦ Ленинский район:

5 ноября (8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00;

(8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00; 16 ноября (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный) с 08:00 до 12:00.

♦ Октябрьский район (Луначарского, 217):

11 ноября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 20 ноября с 08:00 до 12:00.

♦ Верх-Исетский район (Московская, 27):

6 ноября с 15:00 до 19:00;

с 15:00 до 19:00; 23 ноября с 08:00 до 12:00.

Кроме того, опасные отходы принимаются в стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Энгельса, 16. Он работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00 (перерыв с 12:30 до 13:30). В субботу и воскресенье выходной.

Добавим, ранее сообщалось, что в текущем году на реализацию нацпроекта "Экология" в Свердловской области запланировано 917,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На данный момент освоено более 75% от плана. Среди основных направлений работы — сохранение и восстановление лесов, экологическая реабилитация водоёмов, обеспечение уральцев чистой питьевой водой, благоустройство природных парков, а также организация комплексной системы обращения с ТКО и ликвидация несанкционированных свалок.