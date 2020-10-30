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30 октября 2020, 11:14

Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на ноябрь

опасные отходы

Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на ноябрь. Фото: Нина Георгиева.

Жителей уральской столицы вновь приглашают сдать неработающие лампочки и батарейки. Мобильные пункты приёма опасных отходов будут появляться у зданий районных администраций.

Соответствующую информацию сообщили в МУП "Спецавтобаза". В пресс-службе предприятия отметили, что физлица могут сдать отработавшие градусники, батарейки, лампочки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны. 

График работы пункта приёма опасных отходов на ноябрь:

♦ Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):

  • 9 ноября с 08:00 до 12:00;
  • 18 ноября с 15:00 до 19:00.

♦ Кировский район (Первомайская, 75):

  • 10 ноября с 15:00 до 19:00;
  • 19 ноября с 08:00 до 12:00.

♦ Железнодорожный район (Мельковская, 7):

  • 3 ноября с 15:00 до 19:00;
  • 13 ноября с 08:00 до 12:00.

♦ Чкаловский район (8 Марта, 177):

  • 12 ноября с 15:00 до 19:00;
  • 24 ноября с 08:00 до 12:00.

♦ Ленинский район:

  • 5 ноября (8 Марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00;
  • 16 ноября (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный) с 08:00 до 12:00.

♦ Октябрьский район (Луначарского, 217):

  • 11 ноября с 15:00 до 19:00;
  • 20 ноября с 08:00 до 12:00.

♦ Верх-Исетский район (Московская, 27):

  • 6 ноября с 15:00 до 19:00;
  • 23 ноября с 08:00 до 12:00.

Кроме того, опасные отходы принимаются в стационарном пункте, расположенном по адресу ул. Энгельса, 16. Он работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00 (перерыв с 12:30 до 13:30). В субботу и воскресенье выходной.

Добавим, ранее сообщалось, что в текущем году на реализацию нацпроекта "Экология" в Свердловской области запланировано 917,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На данный момент освоено более 75% от плана. Среди основных направлений работы — сохранение и восстановление лесов, экологическая реабилитация водоёмов, обеспечение уральцев чистой питьевой водой, благоустройство природных парков, а также организация комплексной системы обращения с ТКО и ликвидация несанкционированных свалок.

Областная газета Свердловской области

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