Семья Черемных из Висима сохраняет традиции рода

Борода у Василия Черемных точно такая же, как у его деда Ивана, а вот семья поменьше в четыре раза Фото: Галина Соколова

Висим можно назвать культурной столицей Горноуральского городского округа. Когда-то весь посёлок был поделён на «три конца», о которых рассказал в одноимённом романе уроженец этих мест, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. По соседству здесь жили кержаки, туляки и хохлы. Пришлых не только принимали, но и перенимали у них полезные знания. Культуры разных народов веками обогащали друг друга. В итоге у нас есть уникальный посёлок, где жители без раздумий называют главную идею народного единства.

Истоки

Черемных живут в Висиме с незапамятных времён. Дома их стоят на правой стороне Межевой Утки, где ещё до демидовской эпохи обживали уральскую глубинку подданные господ Строгановых. Семья проживала в кержацком конце и строго придерживалась староверческих традиций: молитвы творили в своём храме, умерших хоронили на отдельном кладбище. В быту главным правилом был коллективный труд. Всем большим семейством выходили Черемных на покос, на сбор грибов, на капустник.

– Фокус такой – убрав капусту, собирались всей роднёй на засолку. Рубили кочаны большими тяпками в корыте длиной более двух метров. Потом укладывали с солью в кадки, чтобы на всю зиму хватило, – вспоминает сегодняшний глава рода Черемных 75-летний Василий Макарович.

Славились висимские мастера и рукодельем. Женщины создавали затейливые кружевные узоры, а мужчины дружили с деревом: были искусными бондарями и домостроителями. Сохранился у висимских хозяев обычай ставить избы «на красную сторону».

– В окна правильно установленного дома солнце целый день заглядывает. Фокус такой, – объясняет Василий Черемных, не забывая вставить любимую приговорку.

Большой заводской посёлок жил открыто. Первые изгороди тут появились, когда на подворьях расплодились птица и мелкий скот. Огораживались не от незваных гостей, а чтобы гуси и козы не топтали гряды. Вместо замков к воротам приставляли метлу – знак, что хозяева отсутствуют.

Отголоски отличных примет каждого из «трёх концов» и сегодня живы: черты характера, традиционные наряды и блюда. Их стирать висимчане не торопятся. В трёх местных музеях хранят дорогие сердцу старинные вещи, проводят школьные ярмарки, на которые дети с родителями приносят лакомства и предметы рукоделия прошлых веков, в народном театре ставят исторические постановки. Но строгие правила «трёх концов» остались в прошлом.

Кстати История фамилии Черемных: по словарю Даля чёрмный – это багровый или тёмно-красный цвет. Обычно этим словом пользовались на заводах при описании металла. Окончание -ых обозначает принадлежность к роду, семье, ведь в старину на Урале при знакомстве спрашивали «ты чьих?».

Разные, но дружные

За советские годы обособленность сообществ ослабла. В судьбе рода Черемных случились перемены. Полвека назад Василий Макарович встретил девушку Фаину, приехавшую из Горьковской области. Из нижнетагильского ЗАГСа Василий привёз молодую жену в Висим на «кукушке» по узкоколейке. Черемных научили её традициям семьи, а она поделилась новыми для Урала рецептами пирогов. Брак оказался долгим и счастливым. В то время в Висиме всё чаще стали появляться смешанные семьи.

– Мой отец – Евгений Петрович был кержаком, а мама – Нина Ивановна – придерживалась канонов послереформенного православия, – рассказывает депутат горноуральской думы Вера Альмиева, – жили мирно, друг другу уступали. В посёлке не было религиозных ссор, к людям всегда относились с уважением, а к пришлым с интересом – нельзя ли перенять у них что-то полезное?

Справка «ОГ» Висим (прежнее название Висимо-Шайтанский завод) образован в 1722 году. Это посёлок металлургов и старателей. Сейчас в нём зарегистрированы 1 332 человека. Есть школа, детсад, общая врачебная практика, три музея, центр искусств, два храма, мараловая ферма, ипподром.

Три разные культуры, обогащая друг друга, создали единую богатую культуру Висима, где правят бал народные ремёсла, поэзия и живопись. Здесь проходят фольклорные фестивали, поэтические вечера, выставки умельцев. Даже колодцы здесь – произведения искусства.

Младшие члены семьи Черемных прославляют малую родину по-своему. Уже 27 лет Макар, Инна Черемных и две их дочери занимаются в посёлке торговлей и общепитом. Они знают рецепты старинной русской кухни, помогают землякам проводить будни и праздники вкусно. На Рождество, Пасху и Масленицу в их кафе узвар и сбитень подают красавицы в ярких сарафанах. 9-летний Савва слывёт мастером по лепке пельменей и выпечке блинов. Он, как и прадедушка Василий, любит наряжаться в льняную косоворотку.

Главной идеей народного единства семейство Черемных и их земляки считают патриотизм. Общая на всех история края, трудолюбие, живущее в наших генах, и живой интерес к другим культурам создали сплав, который сделал нас единым целым – российским народом.

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Сегодняшний глава рода Черемных Василий Макарович Фото: Галина Соколова

Савва – опытный специалист по блинам Фото: Галина Соколова