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2 ноября 2020, 17:37

Премьер-министр РФ призвал глав регионов не умалчивать о проблемах в борьбе с COVID-19

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин подчеркнул, что россияне ждут от государства реального решения проблем. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ докладывать о проблемах в борьбе с коронавирусной инфекцией, чтобы у Правительства была возможность помочь регионам. Также он попросил членов президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 уделять внимание действиям, а не заполнению формальных отчётов.

"Регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать - и направлять бригады врачей для помощи местным медикам, и разворачивать дополнительные койки. Но важно, что регионам не надо замалчивать проблемы", - передаёт слова председателя кабмина издание "РИА Новости".

Также Михаил Мишустин подчеркнул, что россияне ждут от государства реального решения проблем, а перед координационным советом стоит задача защитить людей от COVID-19. Для её решения регионы страны должны быть обеспечены всем необходимым для лечения инфекции.

Ранее сегодня сообщалось, что Правительство РФ выделило более 5 млрд рублей из резервного фонда на закупку лекарств для людей с подтверждённым коронавирусом.

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Областная газета Свердловской области

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