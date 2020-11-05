На Урале таможенники задержали грузовик с контрафактной туалетной водой

На Урале таможенники задержали грузовик с контрафактной туалетной водой. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления.

Челябинские таможенники пресекли попытку ввоза свыше тысячи флаконов контрафактной туалетной воды на территорию страны. Грузовик с нелегальным товаром следовал из Республики Казахстан в Екатеринбург.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, в ходе досмотра в машине была обнаружена контрафактная туалетная вода известных товарных брендов Givenchy, Chloé, Bulgari, Boss, Armani, Lacoste и несколько коробок с немаркированной парфюмерной продукцией.

Известно, что правообладатели торговых марок, не предоставляли прав на использование товарных знаков. Стоимость товара оценивается в 1,7 млн рублей.

Как рассказал начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал, с момента введения запрета (с 1 октября 2020 года) на ввоз в Россию немаркированных духов и туалетной воды – это первое подобное задержание.

Ранее уральские таможенники пресекли реализацию 32 585 задников, носовых частей и язычков кроссовок с элементами декора, схожими с товарными знаками Adidas и Nike. Ущерб от их незаконного использования составляет 282 млн рублей.