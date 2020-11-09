В Екатеринбурге СК «Динамо» взяли под охрану. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге под охрану взяли объект культурного наследия федерального значения, расположенный на ул. Ерёмина, 12. Речь идёт о спортивном комплексе «Динамо», а также водной станции и стадионе, входящих в его состав.

Приказ об установлении зон охраны данного объекта был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. К документу прилагается карта (схема) и координаты поворотных точек границ территории.

Отмечается, что в границах зоны 3Р3-1 разрешается организация пешеходных и велосипедных дорожек, размещение парковок и строительство временных сооружений для проведения различных мероприятий. В зоне 3Р3-2, в частности, допускается установка прозрачного ограждения.

Кроме того, в зоне охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия могут проводиться мероприятия по расчистке и укреплению береговой линии реки Исети (Городского пруда). Также там не запрещается благоустройство набережной с использованием естественных природных материалов (гранит, мрамор).

Фото: документ

Фото: докумет

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия, строительство спортгородка «Динамо» началось в 1929 году, когда был заложен стадион с трибунами на 6 400 зрителей. В 1931 году стартовала работа по проектированию здания клуба, а с западной стороны, в его прибрежной зоне – водной станции. Станция была открыта в 1932 году, она включала в себя четыре бассейна. Здание клуба, напоминающее корабль, построено в 1934 году.

"Функционально белый цвет поверхностей стен здания клуба контрастно выделяет его на фоне пышной растительности парка. Здание спортивного комбината «Динамо» стало визитной карточкой спортсменов Свердловской области, а его фотографии в 1930-1960-е годы постоянно публиковались в книгах о Свердловке", – говорится в сообщении.

Фото: Галина Соловьёва

Напомним, ранее в Екатеринбурге под охрану взяли библиотеку имени Белинского.