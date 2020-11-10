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10 ноября 2020, 13:13

На Среднем Урале снова зафиксировали восемь случаев смерти от коронавируса

Врач в защитном костюме в лаборатории

Восемь случаев смерти пациентов с COVID-19 фиксируют уже пятый день подряд. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области скончались ещё 8 пациентов с COVID-19. За всё время пандемии от этого заболевания погибли 847 человек.

Эту информацию подтвердили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением коронавируса. Отметим, что восемь случаев смерти пациентов с COVID-19 фиксируют уже пятый день подряд, с прошлой пятницы.

В целом по России 10 ноября зарегистрировали 256 умерших, за всё время пандемии скончались 30 793 россиянина.

За последние сутки в Свердловской области коронавирусную инфекцию подхватили 294 человека. Всего в регионе уже более 39 тысяч инфицированных. 453 пациента находятся в тяжёлом состоянии.

Фото: данные на 10 ноября

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