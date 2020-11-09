Четвёртый день подряд на Среднем Урале фиксируют восемь случаев смерти от коронавируса

За всё время пандемии от коронавируса на Среднем Урале скончались 839 человек. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё восемь свердловчан стали жертвами коронавируса. За всё время пандемии от этого заболевания на Среднем Урале скончались 839 человек.

Данные о количестве летальных исходов огласили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, что восемь случаев смерти за один день в Свердловской области регистрируют уже четвёртый день подряд начиная с 6 ноября.

В целом по России сегодня задокументировали 256 умерших, за всё время пандемии скончались 30 793 жителя страны. По количеству жертв COVID-19 Свердловская область находится на шестом месте среди регионов страны.

Фото: по данным стопкоронавирус.рф