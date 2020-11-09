Четвёртый день подряд на Среднем Урале фиксируют восемь случаев смерти от коронавируса

Ещё восемь свердловчан стали жертвами коронавируса. За всё время пандемии от этого заболевания на Среднем Урале скончались 839 человек.
Данные о количестве летальных исходов огласили федеральный и региональный оперативные штабы по борьбе с распространением COVID-19.
Напомним, что восемь случаев смерти за один день в Свердловской области регистрируют уже четвёртый день подряд начиная с 6 ноября.
В целом по России сегодня задокументировали 256 умерших, за всё время пандемии скончались 30 793 жителя страны. По количеству жертв COVID-19 Свердловская область находится на шестом месте среди регионов страны.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале