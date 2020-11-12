Названы лауреаты премии Татищева и де Геннина

Среди награждённых - бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Постановление о присуждении премии имени Татищева и де Геннина за работы, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие города, подписал глава столицы Урала Александр Высокинский.
Член Совфеда, Почётный гражданин Екатеринбурга Аркадий Чернецкий награждён за "Личный вклад в развитие местного самоуправления, социально-экономическое развитие муниципального образования". Эту номинацию ввели в 2020 году. Напомним, что Аркадий Чернецкий возглавлял столицу Урала с 1992 по 2010 год.
Кроме того, премии Татищева и де Геннина удостоены:
1) В номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" за публикацию рукописи выдающегося государственного деятеля России XVIII – начала XIX века А. С. Ярцова "Российская горная история":
- гендиректор УГМК Андрей Козицын;
- старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Николай Корепанов;
- гендиректор Издательского дома БАСКО Ирина Короткова;
- директор библиотеки ФГБОУ высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Светлана Никиташина.
2) В номинации "За заслуги в области образования, культуры и искусства" за серию спектаклей театра "Провинциальные танцы", способствовавших укреплению имиджа Екатеринбурга как столицы современной хореографии:
- худрук, хореограф-постановщик Екатеринбургского театра современной хореографии Татьяна Баганова.
3) В номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства" за проект реставрации объекта культурного наследия "Госпиталь Верх-Исетского завода":
- ректор УрГАХУ Александр Долгов;
- замгендиректора АО "Синара-Девелопмент", руководитель службы заказчика Сергей Малафеев;
- президент АО "Синара-Девелопмент" Александр Пумпянский;
- директор проектов гражданского строительства ООО "Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент", руководитель проекта Юрий Старков;
- гендиректор ООО " Центр Генподрядов "Астра" Роман Туманов.
Награждение лауреатов обычно проходит в исторический День города – 18 ноября. Однако, как пояснили "Облгазете" в пресс-службе администрации Екатеринбурга, из-за коронавируса вопрос о проведении очного награждения ещё не решён. С датой и форматом церемонии в мэрии определятся к концу недели.
Напомним, что в прошлом году премия Татищева и де Геннина была вручена в том числе за комплексное освоение территории "Академический", разработку рентгеновских аппаратов и за реализацию культурно-познавательного проекта Uralit.
Награда представляет собой памятную медаль диаметром 60 миллиметров и толщиной 5 миллиметров из сплава нейзильбера, покрытого слоем серебра. На лицевой стороне изображён парный портрет основателей столицы Урала, на обратной - контур здания администрации и слова "Во славу и пользу родного города". Премия учреждена в 1998 году, церемония вручения медалей должна пройти в 22-й раз.