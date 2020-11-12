Названы лауреаты премии Татищева и де Геннина

Награждение лауреатов обычно проходит в исторический День города – 18 ноября. Фото: пресс-служба мэрии, Екатерина Пермякова

Среди награждённых - бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Постановление о присуждении премии имени Татищева и де Геннина за работы, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие города, подписал глава столицы Урала Александр Высокинский.

Член Совфеда, Почётный гражданин Екатеринбурга Аркадий Чернецкий награждён за "Личный вклад в развитие местного самоуправления, социально-экономическое развитие муниципального образования". Эту номинацию ввели в 2020 году. Напомним, что Аркадий Чернецкий возглавлял столицу Урала с 1992 по 2010 год.

Кроме того, премии Татищева и де Геннина удостоены:

1) В номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" за публикацию рукописи выдающегося государственного деятеля России XVIII – начала XIX века А. С. Ярцова "Российская горная история":

гендиректор УГМК Андрей Козицын;

старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Николай Корепанов;

гендиректор Издательского дома БАСКО Ирина Короткова;

директор библиотеки ФГБОУ высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Светлана Никиташина.

2) В номинации "За заслуги в области образования, культуры и искусства" за серию спектаклей театра "Провинциальные танцы", способствовавших укреплению имиджа Екатеринбурга как столицы современной хореографии:

худрук, хореограф-постановщик Екатеринбургского театра современной хореографии Татьяна Баганова.

3) В номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства" за проект реставрации объекта культурного наследия "Госпиталь Верх-Исетского завода":

ректор УрГАХУ Александр Долгов;

замгендиректора АО "Синара-Девелопмент", руководитель службы заказчика Сергей Малафеев;

президент АО "Синара-Девелопмент" Александр Пумпянский;

директор проектов гражданского строительства ООО "Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент", руководитель проекта Юрий Старков;

гендиректор ООО " Центр Генподрядов "Астра" Роман Туманов.

Награждение лауреатов обычно проходит в исторический День города – 18 ноября. Однако, как пояснили "Облгазете" в пресс-службе администрации Екатеринбурга, из-за коронавируса вопрос о проведении очного награждения ещё не решён. С датой и форматом церемонии в мэрии определятся к концу недели.

Напомним, что в прошлом году премия Татищева и де Геннина была вручена в том числе за комплексное освоение территории "Академический", разработку рентгеновских аппаратов и за реализацию культурно-познавательного проекта Uralit.