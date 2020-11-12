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12 ноября 2020, 14:15

Названы лауреаты премии Татищева и де Геннина

Медаль имени Татищева и де Геннина

Награждение лауреатов обычно проходит в исторический День города – 18 ноября. Фото: пресс-служба мэрии, Екатерина Пермякова

Среди награждённых - бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Постановление о присуждении премии имени Татищева и де Геннина за работы, внёсшие вклад в социально-экономическое развитие города, подписал глава столицы Урала Александр Высокинский.

Член Совфеда, Почётный гражданин Екатеринбурга Аркадий Чернецкий награждён за "Личный вклад в развитие местного самоуправления, социально-экономическое развитие муниципального образования". Эту номинацию ввели в 2020 году. Напомним, что Аркадий Чернецкий возглавлял столицу Урала с 1992 по 2010 год.

Кроме того, премии Татищева и де Геннина удостоены:

1) В номинации "За заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины" за публикацию рукописи выдающегося государственного деятеля России XVIII – начала XIX века А. С. Ярцова "Российская горная история":

  • гендиректор УГМК Андрей Козицын;
  • старший научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Николай Корепанов;
  • гендиректор Издательского дома БАСКО Ирина Короткова;
  • директор библиотеки ФГБОУ высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Светлана Никиташина.

2) В номинации "За заслуги в области образования, культуры и искусства" за серию спектаклей театра "Провинциальные танцы", способствовавших укреплению имиджа Екатеринбурга как столицы современной хореографии:

  • худрук, хореограф-постановщик Екатеринбургского театра современной хореографии Татьяна Баганова.

3) В номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства" за проект реставрации объекта культурного наследия "Госпиталь Верх-Исетского завода":

  • ректор УрГАХУ Александр Долгов;
  • замгендиректора АО "Синара-Девелопмент", руководитель службы заказчика Сергей Малафеев;
  • президент АО "Синара-Девелопмент" Александр Пумпянский;
  • директор проектов гражданского строительства ООО "Специализированный застройщик "Синара-Девелопмент", руководитель проекта Юрий Старков;
  • гендиректор ООО " Центр Генподрядов "Астра" Роман Туманов.

Награждение лауреатов обычно проходит в исторический День города – 18 ноября. Однако, как пояснили "Облгазете" в пресс-службе администрации Екатеринбурга, из-за коронавируса вопрос о проведении очного награждения ещё не решён. С датой и форматом церемонии в мэрии определятся к концу недели.

Напомним, что в прошлом году премия Татищева и де Геннина была вручена в том числе за комплексное освоение территории "Академический", разработку рентгеновских аппаратов и за реализацию культурно-познавательного проекта Uralit.

Награда представляет собой памятную медаль диаметром 60 миллиметров и толщиной 5 миллиметров из сплава нейзильбера, покрытого слоем серебра. На лицевой стороне изображён парный портрет основателей столицы Урала, на обратной - контур здания администрации и слова "Во славу и пользу родного города". Премия учреждена в 1998 году, церемония вручения медалей должна пройти в 22-й раз.

Областная газета Свердловской области

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