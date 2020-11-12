Стали известны подробности о судьбе ДК "Химмаш" и недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге

Стали известны новые подробности о судьбе ДК "Химмаш" и недостроенной гостиницы "Дели" в Екатеринбурге. Фото: коллаж

Власти Екатеринбурга раскрыли новые подробности по двум городским объектам – ДК "Химмаш" и недостроенной гостинице "Дели". Первый пытаются сохранить, а второй могут разрушить.

По словам начальника департамента архитектуры горадминистрации Алексея Храмова, по вопросу сохранения Дворца культуры на Химмаше состоялись трёхсторонние переговоры. Участие в них принимали мэрия, министерство по управлению госимуществом Свердловской области и собственник земельного участка.

В ходе встречи была разработана карта по предоставлению земельного участка в обмен на тот, где находится здание ДК. На данный момент определены три варианта. Однако окончательное решение будет принято после оценки участков. Это может случиться в первом квартале 2021 года.

Ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что объект перейдёт в муниципальную собственность до конца 2020 года. Помимо ДК на баланс города должен быть передан бассейн "Кристалл".

Относительно недостроенной гостиницы "Дели", находящейся неподалёку от цирка, Храмов сказал, что наиболее подходящий вариант – снос здания. При этом он подчеркнул, что на соответствующие работы потребуются миллиарды рублей.

"Чтобы двигаться дальше, нужно провести строительную экспертизу. Скорее всего, она покажет, что это здание проще снести, чем делать что-то с ним дальше", – отметил начальник департамента архитектуры горадминистрации. Он также добавил, что участок можно будет использовать как место для отдыха горожан. Данные комментарии "Областной газете" также подтвердили в пресс-службе мэрии.

Напомним, место, где находится недостроенная гостиница "Дели", рассматривалось в качестве варианта для размещения площади Трудовой доблести, а также строительства храма Святой Екатерины.