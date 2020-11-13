С 1 января в России повысятся цены на водку, шампанское и коньяк

Изменение цен вступает в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до конца 2026 года. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство финансов РФ утвердило документ о повышении минимальных розничных цен на ряд алкогольных напитков. Изменение коснётся водки, коньяка и игристых вин.

Согласно документу, минимальная цена в рознице бутылки водки объёмом 0,5 литра увеличится с 230 до 243 рублей. Ценник на бутылку коньяка объёмом 0,5 литра будет начинаться с 446 рублей (сейчас 433 рубля), а на бутылку игристого вина (шампанского) объёмом 0,75 литра - со 169 рублей (сейчас 164 рубля).

Изменение цен вступает в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до конца 2026 года. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

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