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Общество
17 ноября 2020, 11:11

У свердловчанки арестовали усадьбу за долги по налогам

деньги на дом

У свердловчанки арестовали усадьбу за долги по налогам. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области у жительницы Верхней Пышмы арестовали усадьбу. Женщина задолжала более 260 тысяч рублей по налогам.

По данным УФССП России по Свердловской области, в отношении свердловчанки было возбуждено исполнительное производство. Поскольку погашать задолженность женщина не спешила, взыскание было обращено на денежные средства, находящиеся в банках. Списано порядка 8 тысяч рублей.

Позже судебный пристав-исполнитель принял решение об аресте усадьбы площадью 1,5 тысячи квадратных метров, которой владеет жительница Верхней Пышмы. Не захотев расставаться с имуществом, женщина погасила всю сумму задолженности. Деньги перечислены взыскателю.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что судебные приставы арестовали у жителя Белоярского городского округа промышленное помещение и оборудование. Мужчина задолжал фонду поддержки малого предпринимательства более 2,8 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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