Кабмин исключил из списка памятников культуры несколько объектов в Екатеринбурге

Кабмин исключил из списка памятников объекты на территории Симановской мельницы (ул. Челюскинцев, 58). Фото: Яндекс. Карты.

Правительство России распорядилось исключить из единого государственного реестра объектов культурного наследия несколько сооружений, находящихся в Екатеринбурге. Они все входят в состав “Симановской мельницы”.

Согласно документу, из единого госреестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ исключаются следующие сооружения: "Котельное отделение с кирпичной трубой", "Бывшие склады готовой продукции" и "Здание силового отделения".

Фото: Официальный интернет-портал правовой информации

Напомним, ранее Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило границы "Симановсой мельницы" (ул. Челюскинцев, 58) и входящих в её состав объектов. В частности, под охрану были взяты указанные в распоряжении объекта.

На данных участках документом разрешалось проводить работы по сохранению объектов, размещать на фасадах зданий информационные вывески, а также проводить благоустройство самой территории. При этом запрещалось капитальное строительство, установка фонарей и малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов исторической среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объектов.

Как изменится режим использования территорий после исключения объектов из единого госреестра не известно. Получить оперативный комментарий регионального управления госохраны о судьбе сооружений не удалось.