Публикуем перечень ярмарочных площадок в городах Свердловской области

В ближайшие выходные жители Свердловской области смогут посетить ярмарки и приобрести на них продовольственные и непродовольственные товары. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.
Приглашение на ярмарку уже появилось на официальной странице "ВК" администрации Тавдинского ГО. Пресс-служба мэрии муниципалитета сообщила, что 21 ноября (с 09:00-16:00) на центральной городской площади им. Ленина пройдёт универсальная ярмарка.
В Первоуральске закупиться можно будет на пр. Ильича, 32 (21 ноября) и в районе перекрёстка Ленина – Данилова (22 ноября). Об этом горадминистрация информировала ранее.
Чтобы выяснить, в каких ещё свердловских городах пройдут ярмарки, "Облгазета" ознакомилась с планом проведения подобных мероприятий. Соответствующий документ размещён на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.
Список городов:
- Арамиль (ул. 1 Мая, 7) – универсальная ярмарка (21 ноября с 9:00 до 18:00);
- Каменск-Уральский (на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные);
- Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (20-22 ноября);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка (21 ноября 9:00 – 17:00);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (20-22 ноября);
- п. Баранчинский Кушвинского ГО (ул. Победы) – универсальная ярмарка (21 ноября);
- р.п. Рефтинский Рефтинского ГО (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- р.п. Арти Артинского ГО (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- село Симинчи Артинского ГО (перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (14 ноября);
- село Бызово Горноуральского ГО (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям);
- Ревда (ул. Мира) – сельскохозяйственная ярмарка "Урожай-2020" (21-22 ноября);
- Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 15:00).
Ранее мэрия Берёзовского анонсировала проведение новогодних ярмарок. Известно, что 12 декабря торговые ряды появятся на улице Анучина, а 19 декабря – на Смирнова (Новоберёзовский посёлок). Горожанам будет предложен широкий ассортимент продуктов для новогоднего стола. Кроме того, гости ярмарок смогут приобрести подарки для родных и близких.
Добавим, в Екатеринбурге на площади 1905 года появится ярмарочный комплекс. Он станет частью праздничной площадки и откроется 28 декабря.