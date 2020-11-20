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20 ноября 2020, 18:05

Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции и дистант для учеников 6-10 классов

Дистанционное обучение

Глава региона продлил дистант ученикам 6-10 классов ещё на неделю. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ряда ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, глава региона продлил дистант ученикам 6-10 классов ещё на неделю.

Согласно указу №640-УГ, продление дистанта до 28 ноября касается как государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, так и частных. Кроме того, реализация образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных технологий рекомендуется в учреждениях допобразования. Ученики 1-5 классов и 11-классники продолжают учиться очно.

Также новым документом губернатор продлил режим самоизоляции для людей с хроническими заболеваниями и граждан старше 65 лет до 7 декабря.

Кроме того, в документе прописывается, что установка защитных экранов и зонирующих перегородок в такси, ресторанах и кафе носит рекомендательный характер, однако эти меры необходимы для обеспечения безопасности клиентов.

Документ вступает в силу с 21 ноября. Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, в Свердловской области ученики 11-х классов обучаются очно с понедельника, 16 ноября, а для учеников 6-10-х классов дистант продлён до 21 ноября. 17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о продлении дистанта для 6-11-х классов до конца ноября.

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