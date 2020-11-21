Владимир Путин назначил несколько судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Среди назначенных – несколько служителей Фемиды в Свердловской области.
Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации РФ. Согласно указу, судьёй Свердловского областного суда назначена Ольга Бачевская.
Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Светлана Загайнова, Наталья Зорина, Елена Лукина и Ирина Малышкина.
В районные суды Свердловской области назначены: судьёй Каменского районного суда - Юлия Подгорбунских, судьёй Кировского районного суда Екатеринбурга - Александр Никифоров, судьёй Пригородного районного суда - Дмитрий Исаев.
Напомним, ранее в октябре глава государства назначил в Свердловскую область одного нового судью.