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21 ноября 2020, 14:31

Владимир Путин назначил несколько судей в Свердловской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Фото: Владимир Мартьянов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Среди назначенных – несколько служителей Фемиды в Свердловской области.

Документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации РФ. Согласно указу, судьёй Свердловского областного суда назначена Ольга Бачевская.

Фото: скриншот документа

Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Светлана Загайнова, Наталья Зорина, Елена Лукина и Ирина Малышкина.

Фото: скриншот документа

В районные суды Свердловской области назначены: судьёй Каменского районного суда - Юлия Подгорбунских, судьёй Кировского районного суда Екатеринбурга - Александр Никифоров, судьёй Пригородного районного суда - Дмитрий Исаев.

Фото: скриншот документа

Напомним, ранее в октябре глава государства назначил в Свердловскую область одного нового судью. 

Областная газета Свердловской области

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