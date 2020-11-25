Стала известна дата открытия катка "Юность" в Екатеринбурге

Катки в этом году будут традиционно работать в "Юности" и в ЦПКиО им. Маяковского. Фото: Галина Соловьёва

Массовое катание в Екатеринбурге стартует в эту пятницу, 27 ноября. Лёд уже испытали конькобежцы.

Как сообщили в спорткомплесе "Юность", каток будет работать по следующему расписанию: с понедельника по пятницу с 19:00 до 22:00, в субботу с 17:00 до 22:00, а в воскресенье с 15:00 до 22:00.

Любителей активного отдыха традиционно ждёт музыкальное сопровождение, новогодние огни и тёплые раздевалки. Для тех, кто только начинает делать первые шаги на льду, обустроена ограждённая площадка. Всего площадка для катания в "Юности" составляет 15 тыс. кв. м. В прошлом году "Облгазета" рассказывала об обновлении коньков напрокат и новой электронной кассе.

Фото: СК "Юность"

Добавим, что в ЦПКиО им. Маяковского каток на площади 12 тыс. кв. м. может открыться в декабре. В этом году его разместят не на центральной аллее, а на территории фан-зоны. Сооружение получит название "Северное сияние".