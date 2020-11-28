В Екатеринбурге передумали продавать заброшенную больницу в Зелёной роще

«Восстановленная больница скорой помощи станет одной из лучших, и не будет иметь аналогов в России», - уверены в МУГИСО. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге отменили торги по зданию заброшенной больницы скорой помощи в Зелёной роще. В МУГИСО объяснили, почему отказались от проведения аукциона.

Как сообщается на сайте министерства, решение о снятии объекта с торгов было принято с учётом «важности сохранения историко-культурной ценности здания и его целевого назначения в качестве медицинского учреждения».

В МУГИСО напомнили, что нежилое здание «Клинической больницы скорой помощи», расположенное на ул. 8 марта, д. 78 а, является объектом культурного наследия регионального значения.

«Комплекс клинической больницы скорой помощи являлся одним из крупнейших медицинских комплексов в Свердловске 1930-х годов, на протяжении всего ХХ века он использовался по прямому назначению как медицинское учреждение. В данной больнице в круглосуточном режиме проводилась госпитализация по основным направлениям скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении ведомства.

Решение о включении заброшенной больницы в перечень приватизируемого имущества было принято в 2019 году. Здание с земельным участком под ним планировались продать в ходе торгов. Пандемия коронавируса заставила вернуться к планам восстановления больницы. Ожидалось, что после приватизации медицинское учреждение возобновит свою работу: обязательным условием было выполнение работ по восстановлению объекта культурного наследия и приспособлению его для современного использования в качестве медицинского учреждения. В начале ноября здание вновь выставили на торги.За сам объект культурного наследия регионального значения, расположенный в Зелёной роще, просили 1,20 рубля, а вот земля под ним обойдётся покупателю почти в 63 миллиона. теперь от проведении торгов решили отказаться.

«Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции и высокую степень загруженности медицинских учреждений, возобновление работы больницы скорой помощи представляется необходимым», - пояснили в МУГИСО.

Отмечается, что на данный момент здание планируется восстановить для дальнейшего размещения в нем медицинского учреждения с сохранением его историко-культурной ценности за счёт государственно-частного взаимодействия.

«Восстановленная больница скорой помощи станет одной из лучших, и не будет иметь аналогов в России», - уверены в МУГИСО.

Ожидается, что после восстановления больницы и её запуска, она останется в собственности Свердловской области.