Здание XIX века в центре Екатеринбурга разрешили превратить в дом шахматистов. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге проведена историко-культурная экспертиза доходного дома, построенного во второй половине XIX века на углу улиц Малышева и Горького. Проект реставрации и приспособления здания под Уральский шахматный центр не повлияет на соседние помещения.

По данным специалистов, проводивших экспертизу, запланированные работы (понижение отметки пола подвала под всем зданием, устройство новых проёмов в стенах, замена стропильных конструкций крыши, устройство новых лестниц и прочее) не окажут влияния на соседние объекты. Речь идёт о «Здании фотоателье Ф. С. Мурдасова и А. Ф. Кузнецова» (ул. Малышева, 58а) и «Культурном слое Екатеринбурга XVIII – начала XX века».

Имеющийся проект реставрации и приспособления Уральского шахматного центра соответствует требованиям законодательства РФ в области госохраны объектов культурного наследия, говорится в акте. Ознакомиться с документом подробнее можно на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Как ранее сообщала "Областная газета", красное здание на Малышева 58/37 принадлежит Уральской шахматной академии. К 2023 году там планируют открыть Центральный дом шахматистов Урала. Стоимость реконструкции может составить 150, 200 или даже 300 млн рублей. Это связано с различными нюансами, которые выявляются в процессе.

"С реконструкцией этого здания на самом деле очень много проблем, но у нас есть абсолютное понимание того, как их решать. Скажу честно, было большое желание снести и построить новодел. Я даже просил согласовать нам вариант, при котором остался бы только исторический фасад, мне не дали так сделать. Так что мы не будем внутри ничего сносить, у нас проект не строительства, а реконструкции", – рассказал нам директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян.