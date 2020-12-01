Из Екатеринбург запустят рейс в Дубай с пересадкой в Уфе

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о запуске рейса из Екатеринбурга в Дубай. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о запуске рейса из Екатеринбурга в Дубай. Улететь из уральской столицы в ОАЭ можно будет с пересадкой в Уфе.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейс будет выполняться из аэропорта Кольцово один раз в неделю, начиная с 16 декабря. Во время пересадки в столице Башкирии пассажиры смогут пройти таможенные и пограничные формальности.

Билеты из Екатеринбурга в Дубай уже появились в продаже. Перед полётом пассажирам рекомендуется ознакомиться с информацией о действующих ограничениях при планировании путешествия.

Пассажирам, вылетающим из России в Дубай, на регистрации в аэропорту вылета необходимо предоставить распечатанный сертификат с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного методом ПЦР не позднее чем за 96 часов до вылета в аккредитованном медицинском учреждении. Результат анализа принимается только в распечатанном варианте, на английском или арабском языках. Сертификат на русском языке, в электронном виде или заполненный от руки не допустим.

От ПЦР-теста освобождаются дети до 12 лет и пассажиры с ограниченными возможностями средней и тяжёлой степени.

Также необходимо предоставить медицинскую страховку на весь период пребывания в ОАЭ, покрывающую расходы на лечение от коронавирусной инфекции и самоизоляции в условиях обсерватора при положительном тесте на COVID-19.

По прибытию в Дубай придётся сдать повторный анализ на COVID-19 всем пассажирам, кроме инвалидов и детей до 12 лет. До получения результатов повторного тестирования необходимо находится в отеле, либо по месту временного проживания.

Добавим, что на данный момент прямое международное авиасообщение из Кольцово всё еще закрыто. Ранее глава региона Евгений Куйвашев на странице в Instagram заявил, что отмена регулярного международного авиасообщения в условиях пандемии – вынужденная и оправданная мера, поэтому с прямыми перелётами за границу свердловчанам придётся повременить.