Евгений Куйвашев: с прямыми перелётами из Екатеринбурга за рубеж придётся повременить

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь ответил на интересующие жителей региона вопросы. В частности, он сделал заявление по поводу отсутствия международных рейсов в Кольцово.
Глава региона на странице в Instagram заявил, что отмена регулярного международного авиасообщения в условиях пандемии – это вынужденная и оправданная мера.
"Если к цифрам обращаться, то, по данным Роспотребнадзора, с отдыха из Турции, например, вернулось около 10 тысяч COVID-положительных россиян. Цифра, согласитесь, серьёзная", – подчеркнул Евгений Куйвашев.
По его словам, даже, когда в регионе отмечался спад заболеваемости Роспотребнадзор и Росавиация дали отрицательные заключения на запрос об открытии международного сообщения.
"Сегодня ситуация, к сожалению, снова осложнилась, поэтому, боюсь, с прямыми перелётами за рубеж придётся повременить", – подытожил он.
Ранее "Областная газета" писала, что аэропорт Кольцово перейдёт на осенне-зимнее расписание полётов 25 октября. Новый сезон начнётся без международных рейсов. Вместе с тем количество внутрироссийских направлений, по которым из Екатеринбурга будут выполняться регулярные рейсы, увеличится до 47 (в прошлом году в это время осуществлялись полёты в 42 города страны). Международные рейсы из Екатеринбурга до сих пор не возобновлены.
Добавим, за сутки на Среднем Урале выявили 372 случая коронавируса. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 42 460 свердловчан.
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