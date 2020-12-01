В Екатеринбурге почтили память полководца Георгия Жукова. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Георгию Жукову, расположенному у штаба Центрального военного округа. Церемония была посвящена 124-й годовщине со дня рождения выдающегося полководца ХХ века, маршала и четырежды Героя Советского Союза.

Участие в торжественном мероприятии приняли замгубернатора Свердловской области Азат Салихов, командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин, заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Александр Калиберда, заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии России, генерал-лейтенант Сергей Захаров, сообщает департамент информполитики региона.

Фото: Павел Ворожцов

Отдавая дань памяти Георгию Жукову, под звуки военного оркестра пришедшие возложили венки и красные гвоздики к пьедесталу монумента.

Фото: Павел Ворожцов

Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почётного караула ЦВО возле памятника.

Фото: Павел Ворожцов

В прошлый раз церемония проводилась в преддверии Дня Победы.

Стоит сказать, что многие годы жизни Георгия Жукова связаны со Свердловской областью. Здесь он служил в должности командующего войсками Уральского военного округа.

Напомним, память о великом полководце была увековечена в Екатеринбурге около 25 лет назад. Памятник Георгию Жукову – работа уральского скульптора Константина Грюнберга – был открыт в 1995 году. На нём установлена табличка: «Жукову Г. К., солдату и маршалу от уральцев». Возложение цветов к подножью пьедестала стало ежегодной традицией.

В следующем году будет отмечаться 125-летие со дня рождения маршала Советского Союза.

Фото: Павел Ворожцов

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