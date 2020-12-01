В Екатеринбурге почтили память полководца Георгия Жукова

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику Георгию Жукову, расположенному у штаба Центрального военного округа. Церемония была посвящена 124-й годовщине со дня рождения выдающегося полководца ХХ века, маршала и четырежды Героя Советского Союза.
Участие в торжественном мероприятии приняли замгубернатора Свердловской области Азат Салихов, командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин, заместитель полпреда Президента РФ в УрФО Александр Калиберда, заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии России, генерал-лейтенант Сергей Захаров, сообщает департамент информполитики региона.
Отдавая дань памяти Георгию Жукову, под звуки военного оркестра пришедшие возложили венки и красные гвоздики к пьедесталу монумента.
Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почётного караула ЦВО возле памятника.
В прошлый раз церемония проводилась в преддверии Дня Победы.
Стоит сказать, что многие годы жизни Георгия Жукова связаны со Свердловской областью. Здесь он служил в должности командующего войсками Уральского военного округа.
Напомним, память о великом полководце была увековечена в Екатеринбурге около 25 лет назад. Памятник Георгию Жукову – работа уральского скульптора Константина Грюнберга – был открыт в 1995 году. На нём установлена табличка: «Жукову Г. К., солдату и маршалу от уральцев». Возложение цветов к подножью пьедестала стало ежегодной традицией.
В следующем году будет отмечаться 125-летие со дня рождения маршала Советского Союза.
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