Екатеринбургские студенты создали альтернативные проекты нового автовокзала «Золотой». Фото: проекты

Студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) под руководством главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова разработали концепции ТРЦ с автовокзалом в микрорайоне Ботанический. Представлено девять проектов.

По данным пресс-службы УрГАХУ, группа из 12 человек разрабатывала концепцию нового автовокзала в рамках работы над курсовым проектом крупного общественного здания. Студенты должны были провести градостроительный анализ ситуации, критически проанализировать исходный проект ТРЦ с автовокзалом «Золотой», а также предложить своё решение.

Некоторые студенты работали в парах, другие делали проекты индивидуально. Смотрим, что получилось.

Фото: Проект «Oazis». Автор: Анатолий Токарев

Фото: Проект «Birth of a butterfly». Автор: Екатерина Германюк

Фото: Проект «Серебряное копытце». Авторы: Андрей Артамонов, Елизавета Тырышкина

Фото: Проект «Вечная классика». Автор: Ксения Золотая

Фото: Проект «The 20 Divenire». Авторы: Максим Клайн, Ярослав Семенищев

Фото: Проект «Bazar Vokzal». Автор: Константин Маркин

Фото: Проект «NEZOLOTOY». Авторы: Татьяна Калюжная, Ксения Седачева

Фото: Проект «Бегущая строка». Автор: Алена Репина

Фото: Проект «Atrium Flora». Автор: Анастасия Филатова

Подробнее о проектах читайте здесь.

«На мой взгляд, с задачей студенты справились. Защиты концепций перед преподавателями кафедры это подтвердили: все получили высокие отметки. Надеюсь, эта работа пополнит копилку профессиональных знаний будущих архитекторов», – сказал Андрей Молоков.

Ранее в уральской столице завершились общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под строительство транспортной развязки для нового автовокзала «Золотой». Проект поддержали 102 участника обсуждения из 128.

Напомним, первый камень в фундамент автовокзала «Золотой" был заложен 29 января 2020 года. Рядом со станцией метро «Ботаническая» планируется возвести двухэтажное здание. Общая площадь комплекса – более 300 тысяч кв. метров, около половины из них – торговые площади. Строительство оценивается в 400 млн долларов.