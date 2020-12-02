Екатеринбургские студенты создали альтернативные проекты нового автовокзала «Золотой»

Студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) под руководством главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова разработали концепции ТРЦ с автовокзалом в микрорайоне Ботанический. Представлено девять проектов.
По данным пресс-службы УрГАХУ, группа из 12 человек разрабатывала концепцию нового автовокзала в рамках работы над курсовым проектом крупного общественного здания. Студенты должны были провести градостроительный анализ ситуации, критически проанализировать исходный проект ТРЦ с автовокзалом «Золотой», а также предложить своё решение.
Некоторые студенты работали в парах, другие делали проекты индивидуально. Смотрим, что получилось.
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«На мой взгляд, с задачей студенты справились. Защиты концепций перед преподавателями кафедры это подтвердили: все получили высокие отметки. Надеюсь, эта работа пополнит копилку профессиональных знаний будущих архитекторов», – сказал Андрей Молоков.
Ранее в уральской столице завершились общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории под строительство транспортной развязки для нового автовокзала «Золотой». Проект поддержали 102 участника обсуждения из 128.
Напомним, первый камень в фундамент автовокзала «Золотой" был заложен 29 января 2020 года. Рядом со станцией метро «Ботаническая» планируется возвести двухэтажное здание. Общая площадь комплекса – более 300 тысяч кв. метров, около половины из них – торговые площади. Строительство оценивается в 400 млн долларов.