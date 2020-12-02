Ещё десять свердловчан стали жертвами коронавируса

Ещё десять свердловчан стали жертвами коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались десять человек. Общее число летальных случаев достигло 1 047.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. На сегодняшний день Средний Урал находится на пятом месте по числу погибших за всё время пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 9 053. На втором Санкт-Петербург – 5 599 смертей. А на третьей строчке Московская область – 2 124. Далее следует Нижегородская область – 1 200.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявлено 370 случая COVID-19. Это рекордный показатель за весь период пандемии коронавируса. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 47 063 свердловчанина.