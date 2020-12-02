Стало известно, сколько алкоголя в этом году выпили уральцы

За прошедшие 10 месяцев 2020 года в Свердловской области было продано 59,09 млн литров крепкого алкоголя. Фото: Алексей Кунилов.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Юрий Чащин рассказал об объёмах потребления спиртных напитков в уральских регионах. Больше всего алкоголя выпили в Свердловской области.

По словам Юрия Чащина, за прошедшие 10 месяцев 2020 года в Свердловской области было продано 59,09 млн литров крепкого алкоголя. На втором месте по объёму потребляемого алкоголя среди регионов УрФО располагается Челябинская область с показателем в 38,21 млн литров, а на третьем месте - ХМАО с показателем 21,85 млн литров.

Далее идут Тюменская область (17,22 млн литров), ЯНАО (8,33 млн литров) и Курганская область (6,94 млн литров). По словам Юрия Чащина, относительно низкий показатель Курганской области связан с тем, что регион граничит с Казахстаном, где ситуация с оборотом нелегального алкоголя хуже, чем в любом из регионов УрФО.

"Этот показатель говорит о том, что в Курганской области есть риск оборота нелегальной алкогольной продукции", - отметил глава управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в УрФО в ходе пресс-конференции.

По объёму потребления пивных напитков в первой тройке находятся Свердловская и Челябинская области, а также ХМАО. Их показатели составляют 252,79 млн литров, 133 млн литров и 87,68 млн литров соответственно. На четвёртом месте расположилась Тюменская область (63,96 млн литров), на пятом - Курганская область (38,72 млн литров) и ЯНАО (27,26 млн литров).

Суммарно с начала года уральцы выпили 151,64 млн литров крепкого алкоголя и 603,41 млн литров пивных напитков.

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