В историческом сквере Екатеринбурга открылась рождественская ярмарка. Фото

Фотокорреспондент "Областной газеты" посетил ярмарку, чтобы зарядиться новогодним настроением и передать его вам. Фото: Галина Соловьёва.

Исторический сквер уральской столицы стал площадкой для рождественской ярмарки "Зима. Тепло", организованной Почётным консульством Австрии в Екатеринбурге. Фотокорреспондент "Областной газеты" посетил ярмарку, чтобы зарядиться новогодним настроением и передать его вам.

Организаторы мероприятия хотели организовать в центре Екатеринбурга не просто очередную ярмарку, а создать самую большую новогоднюю фотозону. Все торговые лавки украшены гирляндами и лампочками, на деревьях развешены новогодние игрушки, а в центре площадки стоит большая ёлка.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Торговые ряды порадуют посетителей необычными сувенирами, которые могут стать достойным подарком на Новый год, милыми украшениями, вкусной едой и горячими напитками. Также планируют проводить мастер-классы в тёплом помещении.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Кто-то из участников ярмарки торгует сыром, кто-то — вязанными игрушками, а кто-то — книгами, которые помогут создать новогоднюю атмосферу.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Всего на площадке разместились 16 павильонов, 30% из которых — с едой, которую удобно есть зимой на свежем воздухе.

Фото: Галина Соловьёва

Ярмарка "Зима. Тепло" пройдет с 4 по 10 декабря. Торговые точки будут работать с 16:00 до 21:00.

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

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