В Екатеринбурге уничтожат 4 тысячи пачек безакцизных сигарет

В Екатеринбурге уничтожат 100 килограммов безакцизных сигарет. Фото: пресс-служба УТУ.

На одном из рынков Екатеринбурга обнаружено почти 100 килограммов безакцизных сигарет. Товар изъят. В ближайшее время его уничтожат.

Сотрудники Уральской оперативной таможни, кинологи и представители Роспотребнадзора проверили несколько торговых точек на рынке в Верх-Исетском районе города. Во время рейда правоохранители изъяли 4 414 пачек безакцизных сигарет. Известно, что табачная продукция была произведена в Белоруссии, ФРГ и Сербии.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, изъятые сигареты уничтожат. На предпринимателей, торгующих продукцией без маркировки, составлены протоколы по ст. 15.12 КоАП РФ ("Производство или продажа товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке, без соответствующей маркировки"). Им грозит штраф.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в Екатеринбурге на КОРе обнаружили склад с контрафактным алкоголем. Изъято более 2,5 тысячи бутылок водки и иных спиртосодержащих продуктов без акцизных марок общим объёмом 1,3 тысячи литров. По данному факту возбуждено уголовное дело.