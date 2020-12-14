Банк России выпустит памятную монету "Екатеринбург"

Банк России выпустит в обращение памятную монету, посвящённую Екатеринбургу. Фото: Павел Ворожцов.

В 2021 году Банк России выпустит в обращение памятную монету, посвящённую Екатеринбургу. Она выйдет в рамках серии "Города трудовой доблести".

Об этом ЦБ РФ уведомил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направив ему официальное сообщение.

Как передаёт департамент информполитики региона, монета будет изготовлена из недрагоценных металлов. Её номинал составит 10 рублей, а тираж - 5 миллионов штук.

Напомним, почётное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбургу присвоили в начале июля этого года. Наряду с уральской столицы этого звания удостоился ещё один свердловский город - Нижний Тагил. Жители этих городов внесли существенный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях и проявив массовый трудовой героизм.