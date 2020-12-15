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Общество
15 декабря 2020, 14:36

В преддверии Нового года в Среднеуральске запретили пускать салюты во дворах и парках

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Запустить салюты на Новый год в Среднеуральске можно будет только на специально оборудованных площадках. Фото: Галина Соловьёва.

В Среднеуральске на месяц ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили запускать салюты и фейерверки вблизи домов, в парках и лесах.

Соответствующее постановление выпустила администрация городского округа. В документе, опубликованном на сайте мэрии, сказано, что противопожарный режим вводится на период с 14 декабря 2020 года по 15 января 2021 года. В это время жители Среднеуральска не смогут использовать пиротехнические изделия на неприспособленных для этого площадках.

Однако это не означает, что среднеуральцы вынуждены будут вовсе отказаться от запуска фейерверков в новогодние праздники. Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено совместно с управляющими компаниями оборудовать специальные площадки, откуда можно будет запускать фейерверки. В таких местах разместят стенды о правилах безопасного использования пиротехники.

Особый противопожарный режим предусматривает и другие меры — проведение лекций о правилах пожарной безопасности для школьников, мониторинг объектов торговли, где продают пиротехнические изделия.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что на Среднем Урале насчитали 169 точек продажи пиротехники. Там сейчас проходят проверки в рамках профилактической операции «Новый год».

Сюжет

Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

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