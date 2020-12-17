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Общество
17 декабря 2020, 10:12

В Нижнем Тагиле запретили продавать алкоголь в Новый год и Рождество

алкоголь

Запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 31 декабря с 15:00 до 23:00 и 7 января с 10:00 до 15:00. Фото: Алексей Кунилов.

В Нижнем Тагиле ввели ограничение на продажу алкоголя 31 декабря и 7 января. В эти дни на некоторых улицах города нельзя будет купить спиртное.

Об этом говорится в постановлении администрации Нижнего Тагила о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий во время новогодних праздников.

В тексте постановления отмечается, что запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать 31 декабря с 15:00 до 23:00 и 7 января с 10:00 до 15:00 в границах проспекта Мира, улиц Горошникова, Пархоменко и Карла Маркса.

Также документом утверждён план праздничных мероприятий на период с 24 декабря 2020 по 10 января 2020 года. В эти дни в Нижнетагильской филармонии, Театре кукол, драмтеатре и других учреждениях культуры пройдут новогодние спектакли и сказочные представления. С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте мэрии.

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала о том, что в преддверии Нового года в Среднеуральске запретили пускать салюты во дворах и парках.

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Областная газета Свердловской области

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