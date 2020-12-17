В Берёзовском из-за новогодней ярмарки перекроют улицу. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

19 декабря в Берёзовском состоится последняя в этом году новогодняя ярмарка. На время её проведения будет перекрыта улица Смирнова (Новоберёзовский посёлок).

По указанной улице нельзя будет проехать с 9:00 до 18:00. Сама ярмарка пройдёт в период с 10:00 до 17:00. Посетителям предложат приобрести продукты для новогоднего стола, а также подарки для близких, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы обещают провести ярмарку с соблюдением санитарно-эпидемических правил. Жителей также просят соблюдать меры профилактики ‒ соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в ЦПКиО Екатеринбурга открылась новогодняя ярмарка. Она проработает до конца зимы. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара.

В эти дни в уральской столице также проходит фестиваль мастеров "Иван-да-Марья".

Полный перечень свердловских городов, где в ближайшие выходные пройдут ярмарки, будет опубликован на сайте "ОГ" завтра утром.