В Берёзовском из-за новогодней ярмарки перекроют улицу

19 декабря в Берёзовском состоится последняя в этом году новогодняя ярмарка. На время её проведения будет перекрыта улица Смирнова (Новоберёзовский посёлок).
По указанной улице нельзя будет проехать с 9:00 до 18:00. Сама ярмарка пройдёт в период с 10:00 до 17:00. Посетителям предложат приобрести продукты для новогоднего стола, а также подарки для близких, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Организаторы обещают провести ярмарку с соблюдением санитарно-эпидемических правил. Жителей также просят соблюдать меры профилактики ‒ соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Ранее "Областная газета" сообщала, что в ЦПКиО Екатеринбурга открылась новогодняя ярмарка. Она проработает до конца зимы. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара.
В эти дни в уральской столице также проходит фестиваль мастеров "Иван-да-Марья".
Полный перечень свердловских городов, где в ближайшие выходные пройдут ярмарки, будет опубликован на сайте "ОГ" завтра утром.
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