Темы дня

Общество
17 декабря 2020, 12:26

В Берёзовском из-за новогодней ярмарки перекроют улицу

перекрытие движения

В Берёзовском из-за новогодней ярмарки перекроют улицу. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

19 декабря в Берёзовском состоится последняя в этом году новогодняя ярмарка. На время её проведения будет перекрыта улица Смирнова (Новоберёзовский посёлок).

По указанной улице нельзя будет проехать с 9:00 до 18:00. Сама ярмарка пройдёт в период с 10:00 до 17:00. Посетителям предложат приобрести продукты для новогоднего стола, а также подарки для близких, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы обещают провести ярмарку с соблюдением санитарно-эпидемических правил. Жителей также просят соблюдать меры профилактики ‒ соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в ЦПКиО Екатеринбурга открылась новогодняя ярмарка. Она проработает до конца зимы. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара.

В эти дни в уральской столице также проходит фестиваль мастеров "Иван-да-Марья".

Полный перечень свердловских городов, где в ближайшие выходные пройдут ярмарки, будет опубликован на сайте "ОГ" завтра утром.

Сюжет

Новый год-2021
Следим за новогодними темами и делимся предпраздничным настроением.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.12.2020, 12:26 / Общество
В Берёзовском из-за новогодней ярмарки перекроют улицу
17.12.2020, 12:25 / Общество
В Екатеринбурге установили тарифы на тепловую энергию
17.12.2020, 12:12 / Общество
В Свердловской области утвердили план мероприятий по профилактике безнадзорности детей
17.12.2020, 11:35 / Общество
Свердловчанин пытался пройти в суд с 12-сантиметровым ножом
17.12.2020, 11:14 / Общество
С января из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Барнаул, Ижевск и ещё четыре города