В Екатеринбурге утвердили план ярмарок на 2021 год

В Екатеринбурге утвердили план ярмарок на 2021 год. Фото: Павел Ворожцов.

В уральской столице утвердили план организации и проведения ярмарок на следующий год. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Как говорится в документе, на протяжении всего года сельскохозяйственные ярмарки готовы встретить гостей на площади 1905 года (с 27 февраля по 14 ноября, всего 36 мероприятий) и на ул. Санаторная, 3 (только 1 января).

Праздничных ярмарок будет всего четыре ‒ две на главной городской площади (1-26 января и 25-31 декабря), ещё две в районе Ельцин Центра (9 мая и 21 августа).

Еженедельные ярмарки будут проходить на ул. Академика Шварца, 17, начиная с 14 января и заканчивая 26 декабря. Постоянные ‒ можно найти на ул. Владимира Высоцкого, 12а, а также на пересечение улиц Вильгельмаде Геннина и Краснолесья. С полным графиком можно ознакомиться тут.

Организаторами ярмарок станут:

МАУК ЦК «Урал» – Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры «Урал»;

МКУ «ЦОВЯ» – Муниципальное казенное учреждение «Центр организации выставок и ярмарок»;

АО «ОЛИПС» – Акционерное общество «ОЛИПС».

Фото: Павел Ворожцов

Добавим, план ярмарок на 2021 год также утвердили в Берёзовском и Верхней Пышме.

Ранее "Областная газета" опубликовала расписание новогодних ярмарок в городах Свердловской области. В эти дни закупиться можно в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Качканаре, Краснотурьинске, Кушве, Реже, Туринске и других муниципалитетах.